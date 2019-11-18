Euronext подтвердила переговоры о покупке испанской BME, SIX готова предложить за BME 2,8 млрд евро

Биржевой оператор Euronext NV сообщил, что ведет переговоры о покупке Bolsas y Mercados Espanoles SA (BME), владельца мадридской фондовой биржи.
"Euronext подтверждает, что ведет переговоры с советом директоров BME, которые могут привести или не привести к подаче предложения о покупке", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Euronext в ответ на появившиеся в СМИ сообщения.
Капитализация BME составляет 2,1 млрд евро.
Ранее в этом месяце СМИ сообщали о том, что Euronext ищет возможности для новых сделок, стремясь увеличить масштаб операций и выйти на новые рынки. По данным Bloomberg, Euronext также рассматривает покупку Borsa Italiana.
Спустя полчаса после того, как Euronext подтвердила факт переговоров с BME, SIX Group AG, владеющая швейцарской фондовой биржей, сообщила о намерении сделать BME предложение о покупке.
SIX Group готова выкупить 100% акций BME по цене 34 евро за бумагу, говорится в пресс-релизе швейцарской компании. Таким образом, SIX оценивает BME в 2,8 млрд евро.
Покупка BME швейцарской компанией привела бы к созданию третьей по величине в Европе компании в сфере инфраструктуры финансовых рынков, отмечается в пресс-релизе.
"Такой шаг соответствует стратегии роста SIX и нашей приверженности обслуживанию клиентов с помощью высоконадежных сервисов и непрерывного доступа к рынкам капитала", - заявил председатель совета директоров SIX Ромео Лашер.
Предложение SIX на 33,9% выше стоимости акций BME на закрытие рынка в пятницу.
СМИ ранее также сообщали о планах SIX приобрести активы в Европе, называя в качестве потенциальных целей для покупки BME и австрийскую Wiener Boerse AG.
Euronext - панъевропейский биржевой оператор с филиалами в Бельгии, Франции, Ирландии, Нидерландах, Португалии и Великобритании. На биржах Euronext обращаются акции порядка 1,3 тыс. компаний, общая капитализация которых на конец третьего квартала оценивалась в 3,9 трлн евро.
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