Россия предлагает Ираку купить С-400 - ФСВТС

Россия и Ирак обсуждают поставки систем ПВО С-400, заявила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
"Российской стороной проведены переговоры с заказчиком по вопросу поставки ЗРС С-400 "Триумф". Соответствующее предложение на поставку указанного имущества направлено иракской стороне. Ожидается ответ от партнеров", - сообщила Воробьева на выставке Dubai Airshow.
Между тем, в сентябре посол Ирака в РФ Хайдар Хади отрицал какие-либо переговоры с Россией по С-400
"Не было и нет в настоящее время никаких переговоров между правительством Ирака и правительством России по поводу приобретения С-400. Есть сотрудничество в военной сфере, это известно. Но что касается С-400, этот вопрос не поднимался совершенно ни в прошлом, ни в настоящее время", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Однако в мае, он же говорил, что правительство Ирака приняло решение о закупке С-400, но сроков пока нет.
"Что касается С-400, нет дорожной карты, которая определяла бы точные даты, движение по этому пути. Иракское правительство приняло решение, оно хочет закупить эти ракеты", - сказал Хади на пресс-конференции.
Ранее канал CNBC со ссылкой на источники в американском разведсообществе сообщал, что по меньшей мере 13 иностранных государств выражали заинтересованность в приобретении у России ЗРС С-400, в частности, "Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак обсуждали возможность покупки систем ПРО С-400 у России".
В апреле 2018 года глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что в покупке российских систем С-400 заинтересованы порядка десяти стран.
"Интерес к этой системе ПВО (С-400 - ИФ) проявляют многие страны мира. Это, в первую очередь, страны Ближнего Востока и Северной Африки. В общей сложности порядка десяти стран заинтересованы в приобретении С-400", - сказал Шугаев.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Системы С-400 получают Вооруженные силы России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских военных баз в Сирии - Хмеймиме и Тартусе. Россия реализует первый экспортный контракт на поставку С-400 в Китай. Контракт на поставку С-400 также подписан с Индией.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
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