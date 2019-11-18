Внедрение соглашения об ассоциации с ЕС является главным приоритетом для правительства Молдовы - премьер

Новый премьер-министр Молдовы Ион Кику назвал внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС приоритетом для правительства, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе кабинета министров.

"Отношения с Евросоюзом и внедрение Соглашения об ассоциации остаются главными приоритетами, при этом действия по продвижению реформ будут проводиться в рамках действующего законодательства с учетом мнения таких организаций, как Венецианская комиссия, ОБСЕ, ЕС и др.", - заявил Кику на состоявшейся в понедельник встрече с аккредитованными в Кишиневе дипломатами.

По его словам, "правительство обеспечит сбалансированный диалог со всеми партнерами по развитию и сосредоточит усилия на развитии страны".

"Мы хотим продолжения активного политического, экономического, культурного и гуманитарного диалога со всеми государствами мирового сообщества, в первую очередь, с нашими традиционными стратегическими партнерами", - заявил он.

В пресс-службе правительства отметили, что "зарубежные дипломаты оценили готовность и решимость нового правительства внедрять намеченную программу и действовать в интересах граждан страны".

Кику сообщил, что на эту неделю у него запланировано множество других мероприятий внутри и за пределами страны, среди которых участие в пятницу по приглашению главы ЕБРР Сума Чакрабарти в инвестиционном саммите Восточного партнерства (Eastern Partnership Investment Summit), который состоится 22 ноября в Лондоне.

"Я отправлюсь туда, чтобы обсудить с премьер-министрами соседних стран углубление взаимоотношений, а с представителями ЕБРР - увеличение финансирования инфраструктурных проектов", - отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник после рабочего совещания с президентом Игорем Додоном, Кику опроверг утверждения о том, что "партнеры по развитию недовольны отставкой правительства Майи Санду и намерены приостановить внешнюю помощь для Молдовы", как это уже было при власти Демократической партии.

"Совершенно очевидно, что внешние партнеры не поддерживают премьеров, не поддерживают правительства или партии. Внешние партнеры поддерживают Молдову, а их готовность оказать помощь стране тесно связана с тем, как правительство внедряет реформы. В дискуссиях с ними мы подтвердили, что будем соблюдать все взятые обязательства", - заявил Кику.

Премьер-министр напомнил, что в минувшие выходные получил поздравления с назначением от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, других глав правительств, а также от главы ЕБРР Чакрабарти, который пригласил его на инвестиционный форум в Лондон.

"Он заверил, что ЕБРР остается надежным партнером Молдовы и поможет стране в привлечении иностранных инвестиций.