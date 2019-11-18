На севере Израиля начались антитеррористические военные учения

Израильские военные в понедельник начали учения на севере страны, сообщает издание "Йедиот ахронот".

Задачей этих учений является проверка боевой готовности командования Северным военным округом.

Учения будут проходить в Верхней Галилее и продлятся один день.

Израильские СМИ напоминают, что в последние годы армия обороны Израиля регулярно проводит учения, чтобы проверить боевую готовность подразделений и служб экстренного реагирования в случае неожиданного нападения.

На севере Израиля такую угрозу представляет ливанская террористическая организация "Хезболла", отмечает израильская пресса.