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Дальнее зарубежье 18.11.2019 17:10

На севере Израиля начались антитеррористические военные учения

Израильские военные в понедельник начали учения на севере страны, сообщает издание "Йедиот ахронот".

Задачей этих учений является проверка боевой готовности командования Северным военным округом.

Учения будут проходить в Верхней Галилее и продлятся один день.

Израильские СМИ напоминают, что в последние годы армия обороны Израиля регулярно проводит учения, чтобы проверить боевую готовность подразделений и служб экстренного реагирования в случае неожиданного нападения.

На севере Израиля такую угрозу представляет ливанская террористическая организация "Хезболла", отмечает израильская пресса.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГРАНИЦА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]