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Дальнее зарубежье 18.11.2019 20:15

Глава МИД ФРГ едет на Украину для подготовки саммита четверки

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправляется с визитом на Украину, визит служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате", сообщил журналистам официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Сегодня министр направляется в Харьков, а далее - в район контактной линии", - сказал Бургер. По его словам, во вторник поездка продолжится в Киеве, где Маас будет вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Бургер сказал, что поездка служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря в Париже.

"Цель встречи в "нормандском формате" - реализация минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте", - добавил он.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]