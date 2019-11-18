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СНГ 18.11.2019 20:28

Совет ЕС облегчил процедуру выдачи виз белорусам для поездок до 90 дней

Совет ЕС опубликовал в понедельник в "Официальном журнале" Евросоюза решение от 14 октября 2019 года о подписании соглашения между Евросоюзом и Белоруссией об облегчении выдачи виз.

"Разрешается подписание от имени союза соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь, направленного на облегчение выдачи виз при условии заключения указанного соглашения", - говорится в тексте юридического акта.

Согласно документу, соглашение "имеет целью облегчить на основе взаимности выдачу виз гражданам союза и Белоруссии для поездок, предусмотренная продолжительность которых не превышает 90 дней в течение периода 180 дней".

Данное решение Совета ЕС вступило в силу в день его принятия, следует из публикации.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ВИЗЫ, ОБЛЕГЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]