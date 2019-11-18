Совет ЕС облегчил процедуру выдачи виз белорусам для поездок до 90 дней

Совет ЕС опубликовал в понедельник в "Официальном журнале" Евросоюза решение от 14 октября 2019 года о подписании соглашения между Евросоюзом и Белоруссией об облегчении выдачи виз.

"Разрешается подписание от имени союза соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь, направленного на облегчение выдачи виз при условии заключения указанного соглашения", - говорится в тексте юридического акта.

Согласно документу, соглашение "имеет целью облегчить на основе взаимности выдачу виз гражданам союза и Белоруссии для поездок, предусмотренная продолжительность которых не превышает 90 дней в течение периода 180 дней".

Данное решение Совета ЕС вступило в силу в день его принятия, следует из публикации.