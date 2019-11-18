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СНГ 18.11.2019 20:40

Президент Казахстана планирует до конца года посетить Германию

Представители министерств иностранных дел Казахстана и Германии обсудят повестку предстоящего визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в ФРГ, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров.

"19 ноября состоится встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с уполномоченным министерства иностранных дел Германии по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэлем Зибертом. Повестка дня переговоров включает визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в ФРГ, практическую реализацию программы ЕС по Центральной Азии, а также взаимодействию двух стран в рамках региональных структур и международных организаций", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане.

Он уточнил, визит в Германию Токаев планирует совершить до конца текущего года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]