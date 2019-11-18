Президент Казахстана планирует до конца года посетить Германию

Представители министерств иностранных дел Казахстана и Германии обсудят повестку предстоящего визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в ФРГ, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров.

"19 ноября состоится встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с уполномоченным министерства иностранных дел Германии по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Михаэлем Зибертом. Повестка дня переговоров включает визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в ФРГ, практическую реализацию программы ЕС по Центральной Азии, а также взаимодействию двух стран в рамках региональных структур и международных организаций", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане.

Он уточнил, визит в Германию Токаев планирует совершить до конца текущего года.