Выборы в Белоруссии не отвечали демократическим стандартам - БДИПЧ ОБСЕ

Прошедшие в Белоруссии 17 ноября парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"Парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам", - сказала Седерфельт на пресс-конференции в Минске.
Она также отметила, что "ПАСЕ разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса". При этом Седерфельт считает, что "выборы были хорошо организованы".
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