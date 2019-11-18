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СНГ 18.11.2019 16:15

Выборы в Белоруссии не отвечали демократическим стандартам - БДИПЧ ОБСЕ

Прошедшие в Белоруссии 17 ноября парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

"Парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам", - сказала Седерфельт на пресс-конференции в Минске.

Она также отметила, что "ПАСЕ разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса". При этом Седерфельт считает, что "выборы были хорошо организованы".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ОБСЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]