К блокированному оппозиционерами зданию парламента Грузии стягиваются силы полиции и спецмашины с водометами

К зданию парламента Грузии в Тбилиси стягиваются подразделения МВД, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По информации СМИ, на одну из улиц, прилегающих к зданию парламента прибыли спецмашины с водометами.

СМИ отмечают, что в направлении здания парламента также выдвинулся спецназ.

МВД Грузии предупредило участников акции протеста, что в течение ближайших 30 минут они должны прекратить блокировать входы в здание.

Как заявил журналистам представитель МВД, полиция будет действовать в рамках закона для обеспечения порядка.

Ранее МВД Грузии распространило заявление с требованием к лидерам оппозиции прекратить незаконные действия. Между тем лидеры оппозиции не намерены выполнять требования полиции.

"Мы обладаем мандатом народа, который считает, что действующий парламент может возобновить работу только лишь подписанием заявления о роспуске правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе", - заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки. Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

Протест оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов начался накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.