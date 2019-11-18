Азербайджан и Катар могут осуществлять совместные инвестиции в проекты - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает необходимость определения новых сфер сотрудничества с Катаром.
Алиев принял в понедельник верительные грамоты нового посла Катара в Азербайджане Фейсала бин Абдуллы Хамада Абдулла Аль-Хензаба.
«У нас с Катаром налажены очень хорошие политические отношения. Уверен, что большой прогресс мы будем наблюдать в политической, экономической и других областях. Считаю, что мы должны уделять основное внимание партнерству в традиционных сферах, кроме этого, в будущем появятся много возможностей для изыскания новых направлений», - сказал президент Алиев, слова которого приводится в информации.
По мнению главы государства, пристальное внимание нужно уделять вопросам, связанным с двусторонним товарооборотом. «Считаю, что у нас есть потенциал для увеличения товарооборота. Я рад росту турпотока из Катара в Азербайджан. Для граждан Катара, посещающих Азербайджан, нет необходимости в получении визы и я уверен, что мы будем наблюдать рост турпотока в обоих направлениях», - добавил Алиев.
Президент еще одной потенциальной сферой сотрудничества отметил инвестиции. «Мы можем найти сферы и проекты для совместных инвестиций», - сказал он.
А.Азизов
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