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Президент Эстонии ждет от саммита НАТО поддержки принципов коллективной обороны альянса

Эстония надеется, что на предстоящем в начале декабря саммите НАТО будут подтверждены единство и принципы коллективной обороны альянса, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

На состоявшейся в понедельник в Брюсселе встрече президента Эстонии и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) "президент выразила надежду, что на саммите альянса будет принята четкая позиция поддержки единства НАТО и вклада союзных государств в принципы коллективной обороны", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"НАТО является краеугольным камнем европейской и трансатлантической безопасности", - отметила Кальюлайд.

"Как генеральный секретарь, так и президент подчеркнули важность реализации и ранее принятых на саммитах решений", - отметили в пресс-службе.

На совместной пресс-конференции с президентом Столтенберг заявил, что НАТО уделяет должное внимание проблеме защиты воздушного пространства стран Балтии, увеличению количества учений в регионе. "Мы также увеличили присутствие в регионе Балтии", - сказал генсек НАТО.

Он сообщил, что в декабре в Эстонии пройдут крупные учения НАТО по киберобороне.

"В декабре Эстония примет одно из крупнейших учений по киберзащите в мире "Киберкоалиция", - сказал Столтенберг.

В учениях примет участие тысяча специалистов из Европы и Северной Америки, на них будет проверяться защита кибернетических сетей НАТО и национальных сетей.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, САММИТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]