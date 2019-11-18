Президент Эстонии ждет от саммита НАТО поддержки принципов коллективной обороны альянса

Эстония надеется, что на предстоящем в начале декабря саммите НАТО будут подтверждены единство и принципы коллективной обороны альянса, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).
На состоявшейся в понедельник в Брюсселе встрече президента Эстонии и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) "президент выразила надежду, что на саммите альянса будет принята четкая позиция поддержки единства НАТО и вклада союзных государств в принципы коллективной обороны", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
"НАТО является краеугольным камнем европейской и трансатлантической безопасности", - отметила Кальюлайд.
"Как генеральный секретарь, так и президент подчеркнули важность реализации и ранее принятых на саммитах решений", - отметили в пресс-службе.
На совместной пресс-конференции с президентом Столтенберг заявил, что НАТО уделяет должное внимание проблеме защиты воздушного пространства стран Балтии, увеличению количества учений в регионе. "Мы также увеличили присутствие в регионе Балтии", - сказал генсек НАТО.
Он сообщил, что в декабре в Эстонии пройдут крупные учения НАТО по киберобороне.
"В декабре Эстония примет одно из крупнейших учений по киберзащите в мире "Киберкоалиция", - сказал Столтенберг.
В учениях примет участие тысяча специалистов из Европы и Северной Америки, на них будет проверяться защита кибернетических сетей НАТО и национальных сетей.
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