Президент Эстонии ждет от саммита НАТО поддержки принципов коллективной обороны альянса

Эстония надеется, что на предстоящем в начале декабря саммите НАТО будут подтверждены единство и принципы коллективной обороны альянса, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

На состоявшейся в понедельник в Брюсселе встрече президента Эстонии и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) "президент выразила надежду, что на саммите альянса будет принята четкая позиция поддержки единства НАТО и вклада союзных государств в принципы коллективной обороны", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"НАТО является краеугольным камнем европейской и трансатлантической безопасности", - отметила Кальюлайд.

"Как генеральный секретарь, так и президент подчеркнули важность реализации и ранее принятых на саммитах решений", - отметили в пресс-службе.

На совместной пресс-конференции с президентом Столтенберг заявил, что НАТО уделяет должное внимание проблеме защиты воздушного пространства стран Балтии, увеличению количества учений в регионе. "Мы также увеличили присутствие в регионе Балтии", - сказал генсек НАТО.

Он сообщил, что в декабре в Эстонии пройдут крупные учения НАТО по киберобороне.

"В декабре Эстония примет одно из крупнейших учений по киберзащите в мире "Киберкоалиция", - сказал Столтенберг.

В учениях примет участие тысяча специалистов из Европы и Северной Америки, на них будет проверяться защита кибернетических сетей НАТО и национальных сетей.