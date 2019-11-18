Допдоходы госбюджета Азербайджана за 10 месяцев составили 850 млн манатов – президент Алиев

Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана в январе-октябре 2019 года составили 850 млн манатов, заявил президент Ильхам Алиев.

"Половина из этих средств была обеспечена за счет налоговых органов, вторая - за счет таможенных органов", - сказал Алиев в понедельник на встрече с председателем Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики Васифом Талыбовым.

По словам главы государства, данные средства позволяют повысить зарплаты и пенсии, а также выделять средства на инвестиционные проекты.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

А.Мамедов