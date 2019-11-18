Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала

В Шарурском промышленном квартале планирует наладить производство растительных масел, заявил председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васиф Талыбов.
«За счет выделенных из госбюджета Азербайджана 5 млн манатов начались проектно-плановые работы в Шарурском промышленном квартале, мы дали свои предложения для привлечения инвесторов. Можно сказать, что до конца текущего года начнется строительство первого предприятия на территории квартала», - сказал Талыбов в понедельник в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, в первую очередь планируется создание предприятия по производству растительных масел. «Это связано с тем что, внутренняя потребность НАР в растительном масле на 100% обеспечивается за счет импорта»,- отметил Талыбов.
Талыбов также сообщил, что завершено строительные работы фабрики по производству ковров. «Сейчас идут испытательные работы и в течение одного двух месяцев эти работы будут полностью завершены», - отметил он.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Алиев в сентябре 2019 года подписал распоряжение о создании промышленного квартала в Шарурском районе Нахчыванской автономной республики (НАР).
Цель создания квартала – оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям, действующим в НАР, обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора, увеличение занятости населения в процессе производства.
В соответствии с указом на территории Шарурского промквартала будут действовать производственные предприятия ненефтяного сектора и сектора услуг.
Вопросы создания квартала и управления им возложены на кабинет министров НАР.
На основании указа, на организацию деятельности квартала, создание внутренней и внешней инфраструктуры из госбюджета Азербайджана выделено 5 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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