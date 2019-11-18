Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8804 RUR   0.0267 GBR   2.1969 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.72 0.95 Brent 63.30 1.02

Погода в Баку

  ночь день

18.11.2019 16:44

Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала

В Шарурском промышленном квартале планирует наладить производство растительных масел, заявил председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васиф Талыбов.

«За счет выделенных из госбюджета Азербайджана 5 млн манатов начались проектно-плановые работы в Шарурском промышленном квартале, мы дали свои предложения для привлечения инвесторов. Можно сказать, что до конца текущего года начнется строительство первого предприятия на территории квартала», - сказал Талыбов в понедельник в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в первую очередь планируется создание предприятия по производству растительных масел. «Это связано с тем что, внутренняя потребность НАР в растительном масле на 100% обеспечивается за счет импорта»,- отметил Талыбов.

Талыбов также сообщил, что завершено строительные работы фабрики по производству ковров. «Сейчас идут испытательные работы и в течение одного двух месяцев эти работы будут полностью завершены», - отметил он.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Алиев в сентябре 2019 года подписал распоряжение о создании промышленного квартала в Шарурском районе Нахчыванской автономной республики (НАР).

Цель создания квартала – оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям, действующим в НАР, обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора, увеличение занятости населения в процессе производства.

В соответствии с указом на территории Шарурского промквартала будут действовать производственные предприятия ненефтяного сектора и сектора услуг.

Вопросы создания квартала и управления им возложены на кабинет министров НАР.

На основании указа, на организацию деятельности квартала, создание внутренней и внешней инфраструктуры из госбюджета Азербайджана выделено 5 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]