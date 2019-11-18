Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат

Азербайджан и Иордания должны предпринять дополнительные шаги для увеличения взаимного товарооборота, считает президент Ильхам Алиев.

Алиев принял в понедельник верительные грамоты нового посла Иордании в Баку Сами Абдуллы Гоше.

«Считаю, что мы должно больше внимания уделять вопросам экономического сотрудничества. Пока взаимный товарооборот не соответствует нашим желаниям. Поэтому нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота», - сказал Алиев, слова которого приводится в информации.

По его словам, данные шаги можно осуществить в рамках межправительственной комиссии.

Алиев также высказал мнение о необходимости обсуждения вопросов взаимных инвестиций.

Президент подчеркнул наличие положительной динамики в росте турпотока. «В последние годы мы наблюдаем значительный рост турпотока в Азербайджан. За 10 месяцев текущего года он составил 11%. При этом в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года турпоток увеличился на 25%», - добавил Алиев.

Посол, в свою очередь, отметил, что госструктуры Азербайджана и Иордании планируют совместную деятельность для развития отношений в политической, экономической и туристической сферах.

«Король Абдулла II рассчитывает на встречу с Вами в следующем месяце», - добавил иорданский посол.

А.Азизов