Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат

Азербайджан и Иордания должны предпринять дополнительные шаги для увеличения взаимного товарооборота, считает президент Ильхам Алиев.
Алиев принял в понедельник верительные грамоты нового посла Иордании в Баку Сами Абдуллы Гоше.
«Считаю, что мы должно больше внимания уделять вопросам экономического сотрудничества. Пока взаимный товарооборот не соответствует нашим желаниям. Поэтому нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота», - сказал Алиев, слова которого приводится в информации.
По его словам, данные шаги можно осуществить в рамках межправительственной комиссии.
Алиев также высказал мнение о необходимости обсуждения вопросов взаимных инвестиций.
Президент подчеркнул наличие положительной динамики в росте турпотока. «В последние годы мы наблюдаем значительный рост турпотока в Азербайджан. За 10 месяцев текущего года он составил 11%. При этом в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года турпоток увеличился на 25%», - добавил Алиев.
Посол, в свою очередь, отметил, что госструктуры Азербайджана и Иордании планируют совместную деятельность для развития отношений в политической, экономической и туристической сферах.
«Король Абдулла II рассчитывает на встречу с Вами в следующем месяце», - добавил иорданский посол.
А.Азизов
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