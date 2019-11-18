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Регион 18.11.2019 17:23

У Турции нет заинтересованности в разработке нефтяных ресурсов Сирии, заявляет Эрдоган

Турция не заинтересована в разработке нефтяных месторождений в Сирии, несмотря на поступающие предложения, заявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на конференции в Анкаре, Эрдоган сообщил, что "ряд стран находятся в процессе подключения" к разработке нефтяных ресурсов Сирии и предложили Турции стать партнером.

Но Анкара отказалась, потому что "не заинтересована в ресурсах" Сирии, подчеркнул президент, слова которого приводят турецкие СМИ.

В начале октября Турция начала операцию на северо-востоке Сирии против курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, составляющих основу Сирийских демократических сил, которые контролируют наряду с военными США основные нефтяные месторождения страны.

Военные действия удалось остановить благодаря договоренностям Турции сначала с США, а потом с Россией о создании в приграничных районах зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев.

Анкара также сообщала о намерении расселить в приграничной зоне сирийских беженцев, нашедших убежище в Турции.

Эрдоган заверил, что Турция не будет насильно возвращать на родину сирийских беженцев.

"Турция никогда не будет принуждать людей, бежавших от бомбардировок в Сирии, возвращаться назад", - заявил глава государства.

"Турция заботится о людях, а не о нефти", - сказал он.

Эрдоган сообщил, что в Турции насчитывается 4 миллиона беженцев, на содержание которых Евросоюз выделил помощь в размере 3 млрд евро.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, НЕФТЬ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]