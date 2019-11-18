У Турции нет заинтересованности в разработке нефтяных ресурсов Сирии, заявляет Эрдоган

Турция не заинтересована в разработке нефтяных месторождений в Сирии, несмотря на поступающие предложения, заявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая на конференции в Анкаре, Эрдоган сообщил, что "ряд стран находятся в процессе подключения" к разработке нефтяных ресурсов Сирии и предложили Турции стать партнером.
Но Анкара отказалась, потому что "не заинтересована в ресурсах" Сирии, подчеркнул президент, слова которого приводят турецкие СМИ.
В начале октября Турция начала операцию на северо-востоке Сирии против курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, составляющих основу Сирийских демократических сил, которые контролируют наряду с военными США основные нефтяные месторождения страны.
Военные действия удалось остановить благодаря договоренностям Турции сначала с США, а потом с Россией о создании в приграничных районах зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев.
Анкара также сообщала о намерении расселить в приграничной зоне сирийских беженцев, нашедших убежище в Турции.
Эрдоган заверил, что Турция не будет насильно возвращать на родину сирийских беженцев.
"Турция никогда не будет принуждать людей, бежавших от бомбардировок в Сирии, возвращаться назад", - заявил глава государства.
"Турция заботится о людях, а не о нефти", - сказал он.
Эрдоган сообщил, что в Турции насчитывается 4 миллиона беженцев, на содержание которых Евросоюз выделил помощь в размере 3 млрд евро.
Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат
Азербайджан и Катар могут осуществлять совместные инвестиции в проекты - Алиев
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новых послов Катара и Иордании
Турецкий TAV может заплатить до $210 млн за крупнейший аэропорт Казахстана - аналитики
Минсельхоз вложит $7,5 млн в создание крупного животноводческого комплекса на западе Азербайджана
Экспорт Газпрома за половину ноября вырос на 13%, до 8,5 млрд кубометров
Роскосмос и NASA обсудят выделение допмест для американских астронавтов на российских Союзах после кадровых назначений в США - Рогозин
Свыше 18 тыс. коррупционных преступлений было совершено в России за 8 месяцев - МВД
На одном из заводов Сумгайыта более 10 человек получили отравление –Минздрав Азербайджана
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Выгодный кредит для коллег от AccessBank-a!
Приобретайте карты AccessBank-а за полцены!
В Баку прошла тематическая встреча «Жемчужины химической науки», посвящённая женщинам-ученым
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки