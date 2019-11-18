В Тбилиси начался разгон акции оппозиции у здания парламента Грузии

Полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента.

Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать.

В эти минуты сотрудники спецназа оттесняют участников акции от ворот парламента и снимают с них установленные оппозиционерами замки.

Пока спецназовцы только оттесняют щитами собравшихся, которые с поднятыми руками отступают, передает корреспондент "Интерфакса".

После очередного предупреждения лидерам оппозиции разойтись спецназовцы продолжили натиск против участников акции, которые изменили тактику сопротивления и сели на дорогу.

Со стороны полиции сделано предупреждение о применении спецсредств, после чего были применены водяные пушки против оппозиционеров.