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Регион 18.11.2019 17:24

В Тбилиси начался разгон акции оппозиции у здания парламента Грузии

Полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента.

Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать.

В эти минуты сотрудники спецназа оттесняют участников акции от ворот парламента и снимают с них установленные оппозиционерами замки.

Пока спецназовцы только оттесняют щитами собравшихся, которые с поднятыми руками отступают, передает корреспондент "Интерфакса".

После очередного предупреждения лидерам оппозиции разойтись спецназовцы продолжили натиск против участников акции, которые изменили тактику сопротивления и сели на дорогу.

Со стороны полиции сделано предупреждение о применении спецсредств, после чего были применены водяные пушки против оппозиционеров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ, РАЗГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]