Минсельхоз вложит $7,5 млн в создание крупного животноводческого комплекса на западе Азербайджана

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 13 млн манатов на строительство животноводческого комплекса в Гейгельском районе.
Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Fasad-F» подписан контракт на строительство селекционно-племенного животноводческого комплекса для крупного и мелкого рогатого скота.
Сумма контракта - 12 млн 750, 533 тыс. манатов ($7,5 млн по текущему курсу).
При этом параметры комплекса не указываются.
Б.Рустамбеков
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