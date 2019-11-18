Минсельхоз вложит $7,5 млн в создание крупного животноводческого комплекса на западе Азербайджана

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 13 млн манатов на строительство животноводческого комплекса в Гейгельском районе.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Fasad-F» подписан контракт на строительство селекционно-племенного животноводческого комплекса для крупного и мелкого рогатого скота.

Сумма контракта - 12 млн 750, 533 тыс. манатов ($7,5 млн по текущему курсу).

При этом параметры комплекса не указываются.

Б.Рустамбеков