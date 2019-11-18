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АПК 18.11.2019 17:27

Минсельхоз вложит $7,5 млн в создание крупного животноводческого комплекса на западе Азербайджана

Министерство сельского хозяйства Азербайджана направит около 13 млн манатов на строительство животноводческого комплекса в Гейгельском районе.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Fasad-F» подписан контракт на строительство селекционно-племенного животноводческого комплекса для крупного и мелкого рогатого скота.

Сумма контракта - 12 млн 750, 533 тыс. манатов ($7,5 млн по текущему курсу).

При этом параметры комплекса не указываются.

Б.Рустамбеков

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]