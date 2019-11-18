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Транспорт и связь 18.11.2019 20:55

Ford показал электромобиль Mustang Mach-E, который может составить конкуренцию Tesla

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. представил электрический кроссовер Mustang Mach-E на мероприятии в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе.

В зависимости от модели Mach-E сможет проезжать без подзарядки от 370 до как минимум 480 км. Время зарядки электромобиля с 10% до 80% с помощью системы быстрой подзарядки составит около 38 минут.

Стартовая цена электромобилей составит около $43,895 тыс. для базовой комплектации модели Select и примерно $60,5 тыс. для модели GT. С точки зрения цены Mach-E будет конкурировать с новым электромобилем Model Y от Tesla, который будет стоить от $47 тыс. до $60 тыс.

По словам главного исполнительного директора Ford Джима Хэккета, Mach-E будет оснащен новой системой помощи водителю, которая, как ожидается, будет конкурировать с системами Autopilot от Tesla и Cadillac Super Cruise, пишет CNBC.

Производство новых электромобилей будет осуществляться в Мексике. Ford будет производить электромобили в Мексике. Продажи Mach-E в Европе начнутся в конце 2020 года.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 1,12%.

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Тэги: США, FORD, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]