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"Манчестер Юнайтед" сократил прибыль в I финквартале, подтвердил годовой прогноз

"Манчестер Юнайтед", один из самых успешных футбольных клубов Англии, в первом квартале 2020 финансового года сократил чистую прибыль на 83%, но подтвердил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании-владельца Manchester United Plc, чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,13 млн фунтов стерлингов, или 0,68 фунта в расчете на акцию, против 6,65 млн фунтов, или 4,04 на акцию, полученных годом ранее.

Скорректированная прибыль опустилась до 2,35 на акцию по сравнению с 4,27 на акцию. При этом скорректированная EBITDA увеличилась до 34,8 млн фунтов против 29,4 млн фунтов годом ранее.

Квартальная выручка незначительно выросла - до 135,4 млн фунтов со 135 млн фунтов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировал, что клуб получит чистый убыток в 3,42 фунта на акцию, скорректированный убыток - 6 фунтов на акцию, выручку - 131,8 млн фунтов.

Объем долговых обязательств сократился за минувший год до 384,5 млн фунтов по сравнению с 247,2 млн фунтов, говорится в отчетности.

Доход "МЮ" от продажи прав на показ матчей сократились на 23,1%, составив 32,9 млн фунтов. Основной причиной этого стало то, что клуб не участвует в Лиге чемпионов УЕФА. Между тем по этой же причине расходы на игроков сократились на 8,8% - до 70,2 млн фунтов, поскольку им снижают выплаты в случае не участия ФК в этом турнире.

Прогноз финансовых показателей на весь текущий фингод был оставлен без изменения: скорректированная EBITDA ожидается в диапазоне 155-165 млн фунтов, выручка - 560-580 млн фунтов.

Котировки акций Manchester United снижаются на 0,1% на Нью-йоркской фондовой бирже. Капитализация с начала текущего года упала более чем на 14% и составляет сейчас около $2,7 млрд.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, КЛУБ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]