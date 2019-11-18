"Манчестер Юнайтед" сократил прибыль в I финквартале, подтвердил годовой прогноз

"Манчестер Юнайтед", один из самых успешных футбольных клубов Англии, в первом квартале 2020 финансового года сократил чистую прибыль на 83%, но подтвердил годовой прогноз.
Как сообщается в пресс-релизе компании-владельца Manchester United Plc, чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,13 млн фунтов стерлингов, или 0,68 фунта в расчете на акцию, против 6,65 млн фунтов, или 4,04 на акцию, полученных годом ранее.
Скорректированная прибыль опустилась до 2,35 на акцию по сравнению с 4,27 на акцию. При этом скорректированная EBITDA увеличилась до 34,8 млн фунтов против 29,4 млн фунтов годом ранее.
Квартальная выручка незначительно выросла - до 135,4 млн фунтов со 135 млн фунтов.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировал, что клуб получит чистый убыток в 3,42 фунта на акцию, скорректированный убыток - 6 фунтов на акцию, выручку - 131,8 млн фунтов.
Объем долговых обязательств сократился за минувший год до 384,5 млн фунтов по сравнению с 247,2 млн фунтов, говорится в отчетности.
Доход "МЮ" от продажи прав на показ матчей сократились на 23,1%, составив 32,9 млн фунтов. Основной причиной этого стало то, что клуб не участвует в Лиге чемпионов УЕФА. Между тем по этой же причине расходы на игроков сократились на 8,8% - до 70,2 млн фунтов, поскольку им снижают выплаты в случае не участия ФК в этом турнире.
Прогноз финансовых показателей на весь текущий фингод был оставлен без изменения: скорректированная EBITDA ожидается в диапазоне 155-165 млн фунтов, выручка - 560-580 млн фунтов.
Котировки акций Manchester United снижаются на 0,1% на Нью-йоркской фондовой бирже. Капитализация с начала текущего года упала более чем на 14% и составляет сейчас около $2,7 млрд.
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