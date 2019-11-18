Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе поблагодарил всех сотрудников МВД, разогнавших в понедельник акцию оппозиции, за восстановление необходимых условий для нормальной работы законодательного органа.

"Полицейские смогли минимальным пропорциональным вмешательством вернуть акцию протеста и манифестацию, проводимую перед парламентом в рамки закона. Полицейские показали сегодня всему обществу, как действует государство по отношению к каждому гражданину", - заявил Талаквадзе в понедельник вечером на заседании бюро парламента.

По его словам, власти предлагают оппозиции рассмотрение всех спорных вопросов в формате парламентских дебатов.

"Мы также предлагаем в рамках рекомендаций ОБСЕ продолжить работу над законопроектом по избирательной системе", - сказал Талаквадзе.

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе также выразил благодарность полицейским за проявленный "высокий профессионализм" при разгоне митинга протеста у здания парламента и восстановление порядка.

"Грузия - демократическое государство и свидетельством этому является продолжающийся митинг на площади перед зданием парламента", - заявил в понедельник на брифинге Каладзе.

"В рамках закона наше государство обеспечит свободу слова каждому гражданину", - сказал он.

Протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком. Полиция в понедельник в ходе спецоперации с применением водометов разогнала протестующих и разблокировала входы в парламент.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.