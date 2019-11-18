Еврокомиссия завершила утверждение кандидатов в члены Еврокомиссии

Депутаты Европейского парламента (ЕП) завершили в понедельник в комитетах процедуру индивидуального утверждения кандидатов в члены Еврокомиссии, что позволит дать старт работе нового состава этого органа исполнительной власти ЕС 1 декабря 2019 года, сообщают европейские СМИ.
Последним процедуру утверждения прошел представитель Венгрии. Таким образом, теперь все будущие члены ЕК получили одобрение профильных комитетов ЕП. Ожидается, что евродепутаты проведут финальное голосование по всему составу Еврокомиссии на пленарной сессии в Страсбурге 25-28 ноября.
Благодаря этому, как отмечается в сообщениях, новый состав сможет приступить к работе 1 декабря.
Ранее этой осенью депутаты отвергли первые предложения по кандидатурам членов новой Еврокомиссии от трех стран - Венгрии, Румынии и Франции. Из-за этого она начнет работу на месяц позже, чем планировалось.
В то же время Еврокомиссия объявила о начале процедуры о нарушении законодательства ЕС Великобританией в связи с ее отказом выдвинуть кандидатуру своего еврокомиссара под предлогом проведения выборов.
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