В ряде городов Боливии наблюдается нехватка еды и топлива из-за действий сторонников Моралеса

Жители ряда городов Боливии из-за акций протеста столкнулись с дефицитом продовольствия и бензина, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Проблемы возникли из-за того, что сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса заблокировали ряд автомобильных дорог, ведущих в крупные города. Это спровоцировало перебои в снабжении городов топливом и продуктами питания.
В частности, протестующие против отставки Моралеса перекрыли дорогу у города Санта-Крус, в результате чего грузовики не могут доставить продукты питания в город.
Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись в Боливии 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства: представитель "Движения к социализму" Эво Моралес. Он набрал 47% голосов избирателей и был объявлен победителем, так как обеспечил себе отрыв в 10 процентных пунктов от основного соперника - выдвиженца партии "Гражданское сообщество" Карлоса Месы, за которого отдали голоса 36,51% избирателей.
Меса и его сторонники заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этом фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией. Лидеры оппозиции призвали к проведению бессрочной всеобщей забастовки.
10 ноября глава Организации американских государств Луис Альмагро получил доклад экспертов, наблюдавших за выборами в Боливии. В нем были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества, из-за чего Альмагро призвал Моралеса провести повторное голосование. В ответ Моралес объявил о планах смены всего состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии и проведения внеочередных всеобщих выборов. Однако позже в тот же день после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана, Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.
Вслед за президентом в отставку подали представители всего высшего руководства страны - вице-президент, председатели обеих палат парламента, губернаторы департаментов и алькальды (главы администраций) основных городов Боливии.
В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".
Преемственность власти в стране на чрезвычайном заседании было необходимо подтвердить депутатам парламента. Они должны были юридически оформить отставку Моралеса и переход властных полномочий ко временному президенту страны Аньес. Составляющие две третьих депутатского корпуса сторонники "Движения к социализму" отказались принимать участие в чрезвычайном заседании. В итоге Аньес, сославшись на соответствующую статью конституции и на чрезвычайную ситуацию, объявила себя временным президентом Боливии. В ее полномочия входит формирование основных органов власти в стране, а также проведение внеочередных всеобщих выборов в 90-дневный срок.
Моралес назвал такую смену власти в стране утверждением государственного переворота.
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