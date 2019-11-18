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Дальнее зарубежье 18.11.2019 20:53

Стрельба в магазине в Оклахоме привела к гибели трех человек

Вооруженный человек открыл огонь по посетителям магазина в американском штате Оклахома, сообщает в понедельник американское телевидение.

По его данным, три человека погибли. Стрельба произошла в городе Дункан.

На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]