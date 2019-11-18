Стрельба в магазине в Оклахоме привела к гибели трех человек

Вооруженный человек открыл огонь по посетителям магазина в американском штате Оклахома, сообщает в понедельник американское телевидение.
По его данным, три человека погибли. Стрельба произошла в городе Дункан.
На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи.
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