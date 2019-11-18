Три человека пострадали в ходе разгона акции протеста в Тбилиси

В результате разгона акции оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси в понедельник в медицинские учреждения были доставлены три человека, сообщает Минздрав Грузии.
По данным ведомства, один из пострадавших является сотрудником полиции.
"Экипажи скорой помощи всего доставили в медицинские учреждения трех пациентов. Среди них один полицейский", - сказано в распространенной министерством информации.
В Минздраве заявляют, что сотрудник полиции доставлен с травмой в области головы, сейчас он проходит необходимые обследования.
Также, по информации ведомства, один гражданин был доставлен в больницу с жалобами на боли в области груди, его общее состояние удовлетворительное.
Что касается третьего пациента, то, как говорится в сообщении, 27-летний мужчина потерял сознание, попав в массу людей, его состояние стабильное.
Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. Полицейские также оттеснили участников протеста с проезжей части на проспекте Руставели.
Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.
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