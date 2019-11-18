Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8804 RUR   0.0267 GBR   2.1969 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.72 0.95 Brent 63.30 1.02

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.11.2019 20:56

Три человека пострадали в ходе разгона акции протеста в Тбилиси

В результате разгона акции оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси в понедельник в медицинские учреждения были доставлены три человека, сообщает Минздрав Грузии.

По данным ведомства, один из пострадавших является сотрудником полиции.

"Экипажи скорой помощи всего доставили в медицинские учреждения трех пациентов. Среди них один полицейский", - сказано в распространенной министерством информации.

В Минздраве заявляют, что сотрудник полиции доставлен с травмой в области головы, сейчас он проходит необходимые обследования.

Также, по информации ведомства, один гражданин был доставлен в больницу с жалобами на боли в области груди, его общее состояние удовлетворительное.

Что касается третьего пациента, то, как говорится в сообщении, 27-летний мужчина потерял сознание, попав в массу людей, его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. Полицейские также оттеснили участников протеста с проезжей части на проспекте Руставели.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИЯ, РАЗГОН, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


В Тбилиси начался разгон акции оппозиции у здания парламента Грузии У сторонников Саакашвили нет ресурсов для дестабилизации ситуации в Грузии - спикер парламента Грузинский президент пришел в палатку к организатору акции протеста в Тбилиси Сторонники Саакашвили митинговали в Тбилиси против сотрудничества властей Грузии с "Газпромом" Грузинский премьер считает проведение сторонниками Саакашвили акции протеста в Тбилиси «нормальным процессом» Полиция Тбилиси задержала у здания парламента несколько человек, предотвратив стычку политических активистов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]