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Спорт 18.11.2019 21:46

Роналду организовал ужин, чтобы извиниться перед игроками "Ювентуса"

Португальский футболист Криштиану Роналду решил в неформальной обстановке попросить прощения у партнеров по туринскому "Ювентусу".

Как сообщает Sport Mediaset, Роналду организовал для команды специальный ужин.

Поводом для извинений стало поведение нападающего в ходе матча Лиги чемпионов против "Локомотива" в Москве и встречи чемпионата Италии с "Миланом" в Турине. Недовольный своими заменами, Роналду, вопреки нормам, отказался пожимать руку главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри. Во втором случае португалец бросил в адрес тренера фразу "Уходи прочь" и покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.

В матче против "Локомотива" футболисты "Ювентуса" выиграли со счетом 2:1, против "Милана" - 1:0, забив победные мячи, что характерно, после ухода Роналду.

Ужин с извинениями от Роналду должен пройти перед гостевым матчем чемпионата Италии против "Аталанты" (23 ноября).

Сам Сарри, как сообщалось ранее, с пониманием отнесся к поведению Роналду

"То, что он злился, уходя с поля - это нормально, это часть игры. Он был раздражен из-за своей замены, но я бы волновался, если бы он остался равнодушным", - приводила La Gazzetta dello sport слова Сарри.

Экс-игрок "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Роналду выступает в "Ювентусе" с сезона-2018/19.

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Тэги: РОНАЛДУ, ЮВЕНТУС, УЖИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]