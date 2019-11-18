Португальский футболист Криштиану Роналду решил в неформальной обстановке попросить прощения у партнеров по туринскому "Ювентусу".
Как сообщает Sport Mediaset, Роналду организовал для команды специальный ужин.
Поводом для извинений стало поведение нападающего в ходе матча Лиги чемпионов против "Локомотива" в Москве и встречи чемпионата Италии с "Миланом" в Турине. Недовольный своими заменами, Роналду, вопреки нормам, отказался пожимать руку главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри. Во втором случае португалец бросил в адрес тренера фразу "Уходи прочь" и покинул стадион, не дожидаясь финального свистка.
В матче против "Локомотива" футболисты "Ювентуса" выиграли со счетом 2:1, против "Милана" - 1:0, забив победные мячи, что характерно, после ухода Роналду.
Ужин с извинениями от Роналду должен пройти перед гостевым матчем чемпионата Италии против "Аталанты" (23 ноября).
Сам Сарри, как сообщалось ранее, с пониманием отнесся к поведению Роналду
"То, что он злился, уходя с поля - это нормально, это часть игры. Он был раздражен из-за своей замены, но я бы волновался, если бы он остался равнодушным", - приводила La Gazzetta dello sport слова Сарри.
Экс-игрок "Спортинга", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Роналду выступает в "Ювентусе" с сезона-2018/19.
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