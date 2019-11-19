Министр энергетики Украины: предложение Газпрома, присланное НАК Нафтогаз Украины, неприемлемо

Присланное 18 ноября предложение ПАО "Газпром" (РФ) в адрес НАК "Нафтогаз Украины" о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.