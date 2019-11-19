Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8804 RUR   0.0267 GBR   2.1969 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.72 0.95 Brent 63.30 1.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.11.2019 09:10

ЕС против израильских поселений на оккупированной территории Палестины - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила, что Евросоюз не признает поселенческую деятельность Израиля на палестинских землях.

"Позиция Европейского союза в отношении израильской политики поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной по международному праву, и она подрывает жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в ночь на вторник.

В документе отмечается, что ЕС призывает Израиль "прекратить всякую поселенческую деятельность в соответствии с его обязанностями в качестве оккупирующей державы".

Могерини заверила, что ЕС будет и впредь поддерживать возобновление процесса, направленного на достижение путем переговоров решения о сосуществовании двух государств, которое является "единственным реалистичным и жизнеспособным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон".

Ранее во вторник глава госдепа Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

До сих пор официальная позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в том, что такое строительство все же нарушает международные нормы.

По сообщению западных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение США, тогда как в Палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПОЗИЦИЯ, ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ


Похожие новости


Brexit помог сплотиться членам ЕС - избранная глава Еврокомиссии Активность ЕС в Персидском заливе не связана с напряженностью в регионе - Могерини Военного пути карабахского урегулирования не существует - Туск ЕС не намерен пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit - Туск ЕС примет меры, чтобы Иран остался в ядерном соглашении - Могерини ЕС вновь призывает к скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]