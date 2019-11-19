Дания вышла на Евро-2020, где станет соперником сборной России

Сборная Дании по футболу завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.
В матче отборочного турнира Евро-2020 она сыграла вничью - 1:1 с командой Ирландии. Это позволило датчанам пробиться на чемпионат Европы со второго места в своей группе.
Датский Копенгаген, как и российский Петербург, входят в число городов, принимающих матчи Евро-2020. Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки.
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