Дания вышла на Евро-2020, где станет соперником сборной России

Сборная Дании по футболу завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.

В матче отборочного турнира Евро-2020 она сыграла вничью - 1:1 с командой Ирландии. Это позволило датчанам пробиться на чемпионат Европы со второго места в своей группе.

Датский Копенгаген, как и российский Петербург, входят в число городов, принимающих матчи Евро-2020. Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки.