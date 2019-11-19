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Спорт 19.11.2019 09:23

Дания вышла на Евро-2020, где станет соперником сборной России

Сборная Дании по футболу завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года.

В матче отборочного турнира Евро-2020 она сыграла вничью - 1:1 с командой Ирландии. Это позволило датчанам пробиться на чемпионат Европы со второго места в своей группе.

Датский Копенгаген, как и российский Петербург, входят в число городов, принимающих матчи Евро-2020. Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, УЧАСТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]