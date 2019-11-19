Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8804 RUR   0.0267 GBR   2.1969 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.72 0.95 Brent 63.30 1.02

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.11.2019 09:38

В Нафтогазе Украины заявляют, что намерены обсуждать предложение Газпрома в трехстороннем формате с участием представителей ЕК

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко убежден, что дальнейшие консультации по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате при участии Европейской комиссии.

"Мы надеемся, что продолжится работа в трехстороннем формате, и даже последнее предложение Газпрома мы тоже будем обсуждать прозрачным способом в трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые, а это в нашем случае европейские, условия продолжения транзита ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что рассчитывает на консультации по транзиту российского газа через территорию Украины на саммите "нормандского формата" 9 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Зеленский готов к встрече с Путиным - глава МИД Украины Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, однако все еще надеется на успешное решение проблем Зеленский хочет прямой встречи с Путиным, но это пока не обсуждается Козак с оптимизмом смотрит на поставки газа Молдавии через Украину в 2020г: больших рисков для транзита нет Трамп считает, что действия США на Украине раздражают РФ, с которой нужно быть друзьями - СМИ Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]