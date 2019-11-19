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Дальнее зарубежье 19.11.2019 09:50

Макрон осудил насилие в ходе манифестаций желтых жилетов

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в понедельник вечером с осуждением "нигилизма насилия" тех, кто, по его словам, извратил движение "желтых жилетов".

Он также осудил тех, кто не поднимает голоса для обличения погромов и беспорядков.

"Когда обрушивается ненависть и во имя идеалов разрушение царит на улице, слишком много голосов молчат и тем самым становятся пособниками, слишком много голосов путают идеалы с нигилизмом насилия", - сказал Макрон, комментируя ситуацию во французском обществе после сопровождавшихся погромами и столкновениями с полицией манифестаций "желтых жилетов" в минувшую субботу, приуроченных к годовщине движения.

По данным МВД Франции, в субботу, 16 ноября, на улицы французских городов вышли около 28 тыс. манифестантов, из них 4,7 тыс. - в Париже.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщил о задержаниях в ходе погромов и столкновений с полицией - 254 человек. В том числе в Париже - 173.

"В основе движения "желтых жилетов" было выражение глубокого гнева, который мы должны были услышать и на который надо было ответить. В то же время движение сопровождается насилием", - сказал Кастанер.

"С одной стороны, есть праведное требование демократической справедливости, социальной справедливости, справедливости в связи с территориальным неравенством, и в то же время очень быстро мы увидели (...), как к этому примкнуло насилие, которое стало систематически задавать основной тон этим собраниям", - отметил глава МВД.

По его оценке, в минувшую субботу в Париже наблюдалось "не столько манифестантов, сколько хулиганов, зверей, пришедших драться, сцепляться с силами порядка, мешать пожарным действовать и в ряде случаев спасать жизни".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ОСУЖДЕНИЕ, МАНИФЕСТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]