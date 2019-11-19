КНДР требует от США полностью прекратить совместные учения с Южной Кореей

Северная Корея призвала США прекратить совместные учения с Южной Кореей, если Вашингтон нацелен на диалог, об этом заявил председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ен Чхоль.
"Мы требуем, чтобы США прекратили учения или остановили их раз и навсегда", - цитирует ЦТАК сообщение Ким Ен Чхоля.
"Приостановка учений не гарантирует обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и не способствует дипломатическим усилиям по урегулированию проблем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что США не должны "мечтать о переговорах по денуклеаризации", пока "не откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР".
"Только после установления доверия между КНДР и США и полного устранения всех угроз, мешающих нашей безопасности и развитию, мы сможем обсудить вопрос денуклеаризации", - добавил он.
Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил о приостановке совместных учений между Южной Кореей и США, назвав это решение актом доброй воли. Он также призвал Север без колебаний вернуться к переговорам о денуклеаризации.
Заявление Ким Ен Чхоля было выпущено всего через несколько часов после того, как советник МИД КНДР Ким Ге Гван сделал аналогичные замечания, заявив, что Пхеньян больше не заинтересован в "бесплодных саммитах" с США.
Накануне Трамп выразил надежду, что скоро проведёт очередную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Вам следует действовать быстро и согласовать сделку (по северокорейской ядерной проблеме, - "ИФ"). Скоро увидимся!", - написал он в воскресенье в Twitter.
Трамп и Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.
Так, в начале октября в Стокгольме сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.
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