Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины считает, что отказ от претензий к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложенный ПАО "Газпромом" вариант отказа НАК "Нафтогаз Украины" от выигранных $3 млрд в Стокгольмском арбитраже в обмен на скидку при покупке газа экономически нецелесообразен.

"Если посчитать, то эта скидка (в цене на газ - ИФ), (...) даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже про новые иски", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", - добавил Витренко.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).