Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины считает, что отказ от претензий к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложенный ПАО "Газпромом" вариант отказа НАК "Нафтогаз Украины" от выигранных $3 млрд в Стокгольмском арбитраже в обмен на скидку при покупке газа экономически нецелесообразен.
"Если посчитать, то эта скидка (в цене на газ - ИФ), (...) даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с $3 млрд, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже про новые иски", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
"То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", - добавил Витренко.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат
Азербайджан и Катар могут осуществлять совместные инвестиции в проекты - Алиев
Дания вышла на Евро-2020, где станет соперником сборной России
Турецкий туроператор Anex Tour покупает подразделения Thomas Cook в Германии
Роналду организовал ужин, чтобы извиниться перед игроками "Ювентуса"
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
Законодатели США призывают Трампа отказаться от исключения из санкционных списков всех ядерных объектов Ирана
Нетаньяху обсудил с Трампом заявление Помпео по поселенческой деятельности Израиля на палестинской территории
КНДР требует от США полностью прекратить совместные учения с Южной Кореей
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта на тему "Клиенты на всю жизнь"
Выгодный кредит для коллег от AccessBank-a!
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки