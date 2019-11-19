Нетаньяху обсудил с Трампом заявление Помпео по поселенческой деятельности Израиля на палестинской территории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом затронул тему строительства израильских поселений на палестинских территориях.
"Я разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кто-то должен был сказать простую правду, и президент Трамп сделал это так же, как он сделал с признанием Голанских высот и перемещением посольства США в Иерусалим", - написал Нетаньяху в своем твиттере.
Он добавил: "Я сказал президенту Трампу, что мы не в чужой стране. Это наша Родина уже более 3 тыс. лет. Причина, по которой нас называют "евреями", заключается в том, что мы пришли отсюда, из Иудеи".
По его мнению, данная позиция не мешает переговорам.
"Напротив, она продвигает мир, потому что невозможно построить истинный мир, основанный на лжи", - заявил премьер-министр Израиля.
Ранее глава госдепа США Майк Помпео заявил, что отныне власти США не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.
"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.
До сих пор официально позиция Вашингтона по этому вопросу заключалась в том, что такое строительство все же нарушает международные нормы.
В свою очередь, в Палестинской администрации осудили этот шаг.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также подтвердила, что Евросоюз не признает поселенческую деятельность Израиля на палестинских землях.
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