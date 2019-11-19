Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 ноября ЦБА установил 1,8828 манат/1EUR (18 ноября – 1,8804/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 ноября установил 0,0266 манат/1RUB (18 ноября – 0,0267 манат/1RUB).

А.Мамедов