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ТЭК 19.11.2019 09:29

Нефть дешевеет второй день подряд, Brent на уровне $62,34 за баррель

Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 составляет $62,34 за баррель, что на $0,1 (0,16%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,86 (1,36%), до $62,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на $0,12 (0,21%) - до $56,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,67 (1,16%), до $57,05 за баррель.

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая.

Минторг Китая в воскресенье сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В заявлении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако в понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Рынок "все еще очень чувствителен по отношению к рискам, связанным с торговым спором", сказал главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, которого цитирует Bloomberg. По его словам, цены на нефть останутся под давлением, пока рынок будет ждать соглашения между США и Китаем.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]