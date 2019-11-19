Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8804 RUR   0.0267 GBR   2.1969 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.72 0.95 Brent 63.30 1.02

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 19.11.2019 09:32

Предприниматели из Шеки планируют поставки продукции в Новгородскую область РФ

Предприниматели из Шекинского района заинтересованы в поставках сухофруктов в Новгородскую область РФ, заявил глава ИВ Эльхан Усубов.

«Мы хотим поставлять на рынок Новгородской области сухофрукты», - сказал Усубов на встрече с губернатором Нижегородской области Андреем Никитиным, сообщают российские СМИ.

В свою очередь, Никитин отметил, что область планирует осуществлять определенные закупки у новых партнеров из города Шеки, в том числе фруктов и другой сельскохозяйственной продукции. По его словам, на территории Новгородской области начнется строительство распределительного центра. Из него продукт будут поставлять во все регионы Северо-Запада РФ и в Москву.

В ходе встречи стороны обсуждали возможность реализации совместных проектов. Прежде всего – это удобрения, семена и птицеводство. Другие направления сотрудничества – туризм и культура.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве, работа над которым велась с 2018 года.

В ходе встречи была проведена презентация Шекинского района и города Шеки.

Стороны начали взаимодействовать на IX Российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. За прошедший год новгородские предприниматели посетили Азербайджан с бизнес-миссиями. Во время одного из визитов боровичское предприятие ООО «Элегия» заключило договор о поставке мебели с азербайджанской компанией Embawood. Новгородская продукция уже поступает на рынок Азербайджана.

В 2018 году в Азербайджан было экспортировано новгородских товаров на 3 млн долларов США (136,4% к уровню 2017 года). Экспорт вырос, благодаря увеличению объемов поставок бумаги и картона, а также изделий из них. В Азербайджан также экспортировались древесина и изделия из нее, керамические товары, электрические машины, оборудование, химические продукты, мебель и постельные принадлежности.

На территории Новгородской области зарегистрирована одна организация с участием азербайджанского капитала – производственный ремонтно-строительный кооператив «Возрождение», занимающийся лесозаготовками.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РЕГИОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Лукашенко и Путин приглашены на Форум регионов Белоруссии и России в Могилев Дружеские контакты между президентами России и Азербайджана задают тон двусторонним отношениям - российский посол Азербайджан и Россия осенью в Гяндже проведут очередной межрегиональный форум Голодец заявила о невероятном разбросе цифр по продолжительности жизни в регионах РФ: от 64 до 80 лет "Майские указы" президента по зарплатам бюджетников в основном выполнены - Топилин Путин: в 21 регионе зафиксирован рост инвестиций в основной капитал

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]