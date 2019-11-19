Предприниматели из Шеки планируют поставки продукции в Новгородскую область РФ

Предприниматели из Шекинского района заинтересованы в поставках сухофруктов в Новгородскую область РФ, заявил глава ИВ Эльхан Усубов.

«Мы хотим поставлять на рынок Новгородской области сухофрукты», - сказал Усубов на встрече с губернатором Нижегородской области Андреем Никитиным, сообщают российские СМИ.

В свою очередь, Никитин отметил, что область планирует осуществлять определенные закупки у новых партнеров из города Шеки, в том числе фруктов и другой сельскохозяйственной продукции. По его словам, на территории Новгородской области начнется строительство распределительного центра. Из него продукт будут поставлять во все регионы Северо-Запада РФ и в Москву.

В ходе встречи стороны обсуждали возможность реализации совместных проектов. Прежде всего – это удобрения, семена и птицеводство. Другие направления сотрудничества – туризм и культура.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве, работа над которым велась с 2018 года.

В ходе встречи была проведена презентация Шекинского района и города Шеки.

Стороны начали взаимодействовать на IX Российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. За прошедший год новгородские предприниматели посетили Азербайджан с бизнес-миссиями. Во время одного из визитов боровичское предприятие ООО «Элегия» заключило договор о поставке мебели с азербайджанской компанией Embawood. Новгородская продукция уже поступает на рынок Азербайджана.

В 2018 году в Азербайджан было экспортировано новгородских товаров на 3 млн долларов США (136,4% к уровню 2017 года). Экспорт вырос, благодаря увеличению объемов поставок бумаги и картона, а также изделий из них. В Азербайджан также экспортировались древесина и изделия из нее, керамические товары, электрические машины, оборудование, химические продукты, мебель и постельные принадлежности.

На территории Новгородской области зарегистрирована одна организация с участием азербайджанского капитала – производственный ремонтно-строительный кооператив «Возрождение», занимающийся лесозаготовками.

А.Азизов