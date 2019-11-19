Предприниматели из Шеки планируют поставки продукции в Новгородскую область РФ

Предприниматели из Шекинского района заинтересованы в поставках сухофруктов в Новгородскую область РФ, заявил глава ИВ Эльхан Усубов.
«Мы хотим поставлять на рынок Новгородской области сухофрукты», - сказал Усубов на встрече с губернатором Нижегородской области Андреем Никитиным, сообщают российские СМИ.
В свою очередь, Никитин отметил, что область планирует осуществлять определенные закупки у новых партнеров из города Шеки, в том числе фруктов и другой сельскохозяйственной продукции. По его словам, на территории Новгородской области начнется строительство распределительного центра. Из него продукт будут поставлять во все регионы Северо-Запада РФ и в Москву.
В ходе встречи стороны обсуждали возможность реализации совместных проектов. Прежде всего – это удобрения, семена и птицеводство. Другие направления сотрудничества – туризм и культура.
По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве, работа над которым велась с 2018 года.
В ходе встречи была проведена презентация Шекинского района и города Шеки.
Стороны начали взаимодействовать на IX Российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. За прошедший год новгородские предприниматели посетили Азербайджан с бизнес-миссиями. Во время одного из визитов боровичское предприятие ООО «Элегия» заключило договор о поставке мебели с азербайджанской компанией Embawood. Новгородская продукция уже поступает на рынок Азербайджана.
В 2018 году в Азербайджан было экспортировано новгородских товаров на 3 млн долларов США (136,4% к уровню 2017 года). Экспорт вырос, благодаря увеличению объемов поставок бумаги и картона, а также изделий из них. В Азербайджан также экспортировались древесина и изделия из нее, керамические товары, электрические машины, оборудование, химические продукты, мебель и постельные принадлежности.
На территории Новгородской области зарегистрирована одна организация с участием азербайджанского капитала – производственный ремонтно-строительный кооператив «Возрождение», занимающийся лесозаготовками.
А.Азизов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат
Азербайджан и Катар могут осуществлять совместные инвестиции в проекты - Алиев
Дания вышла на Евро-2020, где станет соперником сборной России
Турецкий туроператор Anex Tour покупает подразделения Thomas Cook в Германии
Роналду организовал ужин, чтобы извиниться перед игроками "Ювентуса"
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Евлаха
Законодатели США призывают Трампа отказаться от исключения из санкционных списков всех ядерных объектов Ирана
Нетаньяху обсудил с Трампом заявление Помпео по поселенческой деятельности Израиля на палестинской территории
КНДР требует от США полностью прекратить совместные учения с Южной Кореей
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта на тему "Клиенты на всю жизнь"
Выгодный кредит для коллег от AccessBank-a!
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы
KOBIA организует форум по вопросам выхода МСП на финансовые рынки