10 декабря в Баку состоится мастер-класс "Клиенты на всю жизнь". Автор и ведущий мастер-класса – международный эксперт с многолетним опытом в этой области Михаил Сафран.

"Просто соответствовать ожиданиям клиентов – значит проиграть, даже не вступив в конкурентную борьбу! Сегодня этого уже недостаточно – клиента надо удивить!", говорит спикер Михаил Сафран.

Цель мастер-класса – "заболеть" клиентским сервисом, осознать безальтернативность фокуса на клиентах в современном мире, изучить лучшие практики и самые современные инструменты в области управления клиентским опытом, выделить для себя ключевые шаги, которые можно применить у себя в компании уже завтра.

Мастер-класс будет особенно полезен менеджерам и специалистам по клиентскому обслуживанию и продажам, торговым консультантам, а также менеджерам и специалистам по маркетингу и развитию бизнеса, улучшению бизнес-процессов и контролю качества, работе с персоналом, предпринимателям и руководителям компаний.

Содержание мастер-класса охватит такие основные блоки как:

· Уникальный клиентский опыт, как Ваше ключевое конкурентное преимущество

· Как превзойти ожидания клиентов: лучшие практики, инструменты и технологии

· Психология современного потребителя: 4 категории ценностей клиентов

· Работа над улучшением сервиса – что можно сделать уже завтра?

· Как стать лидером рынка в области клиентского обслуживания?

· Особенности клиентского обслуживания в сегментах b2b и b2c

Мастер-класс "Клиенты на всю жизнь" станет сочетанием полезных знаний и новых деловых знакомств для развития бизнеса. Мастер-класс пройдет при организационной поддержке компании Express Group, которая активно работает в области бизнес-обучения и консалтинга с 2007 года.

Мастер-класс пройдет на русском языке с синхронным переводом на азербайджанский язык. Для подробной информации и регистрации: http://master-class.az/service , 055 946 02 70.

О спикере:

Михаил Сафран – международный бизнес-коуч, сервис-аудитор, мотивационный спикер, консультант и эксперт по клиентскому сервису, предприниматель (www.michaelsafran.ru).

· За плечами 22 года практического опыта работы, более 10 лет на руководящих позициях в сфере маркетинга и клиентского обслуживания в крупных российских и зарубежных компаниях, таких как Allianz, РОСНО, Альфа-Страхование, Детский Мир, Промсвязьбанк, McCann Erickson.

· Трижды создавал с нуля систему клиентского сервиса в российских корпорациях, дважды удостаивался звания Лучшего директора по маркетингу России по версии делового издания "Коммерсантъ" и Ассоциации менеджеров России.

· Владеет бизнесами в области туризма, консалтинга и обучения, в качестве приглашенного лектора выступает в Бизнес-школе SKOLKOVO и работает с ведущими российскими компаниями, такими как Сбербанк-Страхование, INVITRO, Аэроэкспресс и многими другими.