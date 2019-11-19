Азербайджан в III квартале импортировал из РФ бензина марки AI-92 на $11 млн

Азербайджан в третьем квартале 2019 года импортировал 16 тыс. 459,08 тонн автомобильного бензина марки AI-92, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Импорт автомобильного бензина AI-92 осуществлялся только в третьем квартале 2019 года. Объем импорта составил 16 тыс. 459,09 тонн на сумму $11 млн 30,26 тыс. Весь объем импорта автомобильного бензина марки AI-92 пришелся на Россию» - отметили в правительстве.

В январе-сентябре 2018 года импорт в Азербайджан бензина марки AI-92 не осуществлялся.

Импорт в Азербайджан бензина марки AI-92 в третьем квартале 2019 года был обусловлен планами компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по созданию резервов в связи с остановкой на плановый ремонт на один месяц Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ).

Для этого, решением кабинета министров, с 1 сентября 2019 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 снижены с 15% до нуля.

Кроме этого, ставки по акцизам на импортируемый в Азербайджан бензин с содержанием свинца не более 0,013 грамм на литр и октановым числом менее 95 и 92 снижены с 200 манатов до 1 маната за тонну.

Ранее со ссылкой на SOCAR сообщалось, что компания планирует импортировать в 2019 году из России и стран Черноморского региона 120 тыс. тонн автомобильного бензина марки AI-92 в связи остановкой на ремонт БНПЗ. Завод с 4 октября по 4 ноября текущего года был остановлен на ремонтные работы, во время которых производство бензина AI-92 не осуществлялось.

В 2018 году Азербайджан, в целом, импортировал 72 тыс. 596,05 тонн автомобильного бензина марки AI-92 на сумму $58 млн 913,7 тыс. В 2018 году бензин марки AI-92 импортировался только в IV-ом квартале. Импорт в этот период также был связан с проведением ремонтных работ на БНПЗ в рамках проекта модернизации и реконструкции.

Бакинский НПЗ производит только бензин марки AI-92.

Н.Аббасова