ТЦ «Шахдаг» отбирает страховщика ответственности перед третьими лицами

ЗАО "Центр туризма "Шахдаг" отбирает страховщика ответственности перед третьими лицами за счет государственного бюджета, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложение, подкрепленные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 16:00 18 декабря 2019 года. Вскрытие предложений пройдет в 16:01 18 декабря.

ЗАО "Центр туризма Шахдаг" входит в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджана.

А.Мамедов