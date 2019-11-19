ТЦ «Шахдаг» отбирает страховщика ответственности перед третьими лицами

ЗАО "Центр туризма "Шахдаг" отбирает страховщика ответственности перед третьими лицами за счет государственного бюджета, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.
Тендерные предложение, подкрепленные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 16:00 18 декабря 2019 года. Вскрытие предложений пройдет в 16:01 18 декабря.
ЗАО "Центр туризма Шахдаг" входит в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджана.
А.Мамедов
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