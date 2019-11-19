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Финансы 19.11.2019 10:32

ТЦ «Шахдаг» отбирает страховщика ответственности перед третьими лицами

ЗАО "Центр туризма "Шахдаг" отбирает страховщика ответственности перед третьими лицами за счет государственного бюджета, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложение, подкрепленные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 16:00 18 декабря 2019 года. Вскрытие предложений пройдет в 16:01 18 декабря.

ЗАО "Центр туризма Шахдаг" входит в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджана.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ШАХДАГ, СТРАХОВЩИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]