Законопроект об ограничении использования и продажи вейпов и кальянов рекомендован комитетом Думы к принятию в первом чтении

Комитет Госдумы по охране здоровья в среду рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об ограничении курения электронных курительных изделий и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним.

На курение и продажу электронных сигарет и кальянов могут быть наложены ограничения, аналогичные с курением и продажей табачных изделий.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (№119575-7) был подготовлен рядом сенаторов, в том числе Валерием Рязанским, и внесен в Госдуму в 2017 году.

Правительство дало положительный отзыв на документ летом текущего года.

Ожидается, что первое чтение законопроекта состоится в Думе 3 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его разработка "обусловлена ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодежи".

Авторы законопроекта считают, "независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий, они однозначно относятся к вредной и опасной продукции".

Законопроектом вводятся определения понятий "электронное курительное изделие" и "кальян", устанавливаются ограничения их использования на отдельных территориях (по аналогии с табачными изделиями), в помещениях и на объектах, предъявляются требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых, вводятся ограничения торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления указанных изделий.

На заседании комитета было заявлено, что ко второму чтению в законопроект будет внесен ряд конкретизирующих поправок.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил журналистам, что "ни один из симуляторов курения не может претендовать на звание изделий, которые уменьшают риск заболеваний, связанных с табаком, а значит, и ограничения для них должны быть такие же. Бесконтрольный оборот заменителей сигарет пора прекратить, как и их продажу несовершеннолетним".

"По-настоящему исключить риск людях заболеваний, связанных с потреблением табака, можно только одним способом - полным отказом от курения", - считает парламентарий.