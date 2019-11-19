Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в Раде, однако ей было отказано из-за недопустимости практики "закулисных договоренностей".
"Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции"... Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
Глава государства добавил, что Тимошенко "раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", назвав это "очень древней украинской традицией".
13 ноября Тимошенко сообщила, что парламентская фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию к власти. Она отметила, что партия не поддерживает распродажу земли, приватизацию стратегических объектов и "остается на стороне народа". При этом политик отметила, что ее команда "с первого дня прихода нового президента (Зеленского - ИФ) во власть приняла решения поддерживать его, не переходить в оппозицию" и "помогала, как могла своими советами, голосованиями".
Ранее в тот же день Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". За него проголосовали 240 народных депутатов, в частности, 227 - от фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных.
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