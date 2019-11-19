Москва подтвердила ЕС свою позицию о необходимости создания двух государств - Израиля и Палестины

Москва подчеркивает безальтернативность двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, заявили во вторник в МИД РФ.
В ходе встречи замглавы МИД России Михаила Богданова со спецпредставителем ЕС по ближневосточному урегулированию Сюзанной Терсталь состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Израиле и на палестинских территориях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"При этом была подчеркнута безальтернативность двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта на имеющейся международно-правовой основе и востребованность соответствующих скоординированных усилий мирового сообщества", - заявили в МИД РФ.
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