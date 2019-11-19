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Дальнее зарубежье 19.11.2019 16:01

Москва подтвердила ЕС свою позицию о необходимости создания двух государств - Израиля и Палестины

Москва подчеркивает безальтернативность двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, заявили во вторник в МИД РФ.

В ходе встречи замглавы МИД России Михаила Богданова со спецпредставителем ЕС по ближневосточному урегулированию Сюзанной Терсталь состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Израиле и на палестинских территориях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"При этом была подчеркнута безальтернативность двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта на имеющейся международно-правовой основе и востребованность соответствующих скоординированных усилий мирового сообщества", - заявили в МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕС, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]