Анкара осудила заявление Помпео о признании еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник раскритиковал заявление госсекретаря США Майка Помпео о соответствии строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан нормам международного права.

"Заявления властей США о еврейских поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан не имеют юридической силы с точки зрения международного права. Ни одна страна не может быть выше международного права. Позиция силы недопустима. Принцип "будет так, как я сказал" юридически не состоятелен", - приводит слова Чавушоглу турецкое агентство "Анадолу".

Ранее Помпео заявил, что отныне власти США не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях является нарушением международного права.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.