Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8828 RUR   0.0266 GBR   2.2019 TRY   0.2962

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.05 -0.67 Brent 62.44 -0.86

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 19.11.2019 16:43

Спрос на новогодние туры резко вырос в 2019 году вопреки экономической ситуации в РФ - АТОР

Спрос на организованные новогодние туры по России и за рубеж вырос по различным направлениям на 17-50% в 2019 году, несмотря на не слишком хорошую экономическую ситуацию, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Вопреки общеэкономической ситуации, вопреки тому, что доходы у людей не растут, мы видим рост спроса на новогодние туры. По оценке крупных туроператоров, занимающих существенную долю рынка, спрос вырос от 17 до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году общая картина продажи популярных направлений так и не определилась вплоть до середины ноября, так как люди долго думали, в этом году к концу октября сложилась более или менее полная картина спроса", - сообщила она.

По словам Ломидзе, в десятке наиболее востребованных направлений у туроператоров - Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия Индонезия и Малайзия. "Как видите, Европы среди них нет. На всех этих направлениях были акции раннего бронирования плюс все они за редким исключением чартерные. Стоимость тура на Новый год с вылетами 27-28 декабря в отель 3* с завтраками или системой "все включено" - от 40 до 50 тысяч рублей на человека", - добавила эксперт.

По ее словам, для новогодних туров это низкая цена, так как средняя стоимость зарубежных туров на протяжении последних десяти лет составляла тысячу евро, а новогодних - 1,6-1,7 тыс. евро. "Сейчас мы видим, что нижний предел цены опустился ниже тысячи евро. Но таких предложений по 40-50 тысяч рублей не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях за исключением Турции - порядка 75-80 тысяч на человека", - сообщила Ломидзе.

Она подчеркнула, что среди зарубежных направлений на Новый год больше 60-65% покупателей организованных туров выбирают направления солнца и моря и 35-40% - европейские страны.

Ломидзе также пояснила, что отсутствие европейских направлений в первой десятке связано с тем, что на них почти нет чартерных рейсов, а регулярные рейсы подорожали на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В результате туры в европейские страны стоят на Новый год от 80-90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях. "В результате снижения спроса по европейским странам нет, но и такого прироста, как на Доминикане или Кубе ни одна их них не демонстрирует", - добавила эксперт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ПРАЗДНИКИ, АТОР


Похожие новости


Каждый второй российский турист берет с собой еду в самолет Более 5 млн российских туристов посетили Анталью с начала года Туризм в РФ получит эффективную господдержку - Путин Число поездок из Азербайджана в Россию в I полугодии увеличилось на 6% Грузинский премьер обещает помощь владельцам гостиниц, потерявших туристов из РФ Тбилиси и Прага вошли в пятерку самых популярных зарубежных направлений полетов россиян

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]