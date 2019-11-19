Спрос на новогодние туры резко вырос в 2019 году вопреки экономической ситуации в РФ - АТОР

Спрос на организованные новогодние туры по России и за рубеж вырос по различным направлениям на 17-50% в 2019 году, несмотря на не слишком хорошую экономическую ситуацию, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Вопреки общеэкономической ситуации, вопреки тому, что доходы у людей не растут, мы видим рост спроса на новогодние туры. По оценке крупных туроператоров, занимающих существенную долю рынка, спрос вырос от 17 до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году общая картина продажи популярных направлений так и не определилась вплоть до середины ноября, так как люди долго думали, в этом году к концу октября сложилась более или менее полная картина спроса", - сообщила она.

По словам Ломидзе, в десятке наиболее востребованных направлений у туроператоров - Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия Индонезия и Малайзия. "Как видите, Европы среди них нет. На всех этих направлениях были акции раннего бронирования плюс все они за редким исключением чартерные. Стоимость тура на Новый год с вылетами 27-28 декабря в отель 3* с завтраками или системой "все включено" - от 40 до 50 тысяч рублей на человека", - добавила эксперт.

По ее словам, для новогодних туров это низкая цена, так как средняя стоимость зарубежных туров на протяжении последних десяти лет составляла тысячу евро, а новогодних - 1,6-1,7 тыс. евро. "Сейчас мы видим, что нижний предел цены опустился ниже тысячи евро. Но таких предложений по 40-50 тысяч рублей не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях за исключением Турции - порядка 75-80 тысяч на человека", - сообщила Ломидзе.

Она подчеркнула, что среди зарубежных направлений на Новый год больше 60-65% покупателей организованных туров выбирают направления солнца и моря и 35-40% - европейские страны.

Ломидзе также пояснила, что отсутствие европейских направлений в первой десятке связано с тем, что на них почти нет чартерных рейсов, а регулярные рейсы подорожали на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В результате туры в европейские страны стоят на Новый год от 80-90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях. "В результате снижения спроса по европейским странам нет, но и такого прироста, как на Доминикане или Кубе ни одна их них не демонстрирует", - добавила эксперт.