Советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Адиль Турсунов считает, что ряд важных вопросов между Москвой и Киевом можно решить только путем прямого диалога сторон.
"Нурсултан Назарбаев (...) поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках "нормандского формата". То есть, здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры "тет-а-тет" или провести последнюю раньше первой", - прокомментировал Турсунов госгаентству "Казинформ" инициативу первого президента Казахстана о проведении прямых переговоров глав РФ и Украины.
"Другими словами, "нормандский формат", Минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса", - подчеркнул он.
По словам советника, инициативу Назарбаева о личной встрече глав РФ и Украины "поддерживают многие мировые политики и эксперты".
"Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику "Нормандского формата" и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева", - отметил Турсунов.
Также, по его мнению, предложение казахстанского лидера следует рассматривать в русле его "успешной многолетней и многоплановой миротворческой политики, в данном случае - на украинском направлении".
Он также подчеркнул, что для казахстанской стороны "абсолютно непринципиально в какой столице могут состояться такие переговоры".
"Здесь понятно, что, в случае согласия на переговоры, стороны должны подготовиться к ним. Мы поддерживаем мнение о том, что встреча ради встречи не имеет перспектив", - подчеркнул советник.
12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" Назарбаев выразил мнение, что президенты Украины и РФ Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.
"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал тогда Назарбаев.
"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.
Позже лидер РФ Путин, комментируя предложение Назарбаева, сообщил, что не планирует встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки".
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
15 ноября в канцелярии президента Франции сообщили, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров четырех стран запланирован на 9 декабря в Париже. 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти данные.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат
Азербайджан и Катар могут осуществлять совместные инвестиции в проекты - Алиев
Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии 2019г превысила 64 млн манатов
Активы страхового рынка Азербайджана в I полугодии 2019г выросли на 9,7%, капитализация – на 8,2%
Baki Telefon Rabitesi направит около 260 тыс. манатов на закупку PON-установок
Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн
Спрос на новогодние туры резко вырос в 2019 году вопреки экономической ситуации в РФ - АТОР
Законопроект об ограничении использования и продажи вейпов и кальянов рекомендован комитетом Думы к принятию в первом чтении
ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Международный Нефтяной Саммит Argus пройдет в Азербайджане
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта на тему "Клиенты на всю жизнь"
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы