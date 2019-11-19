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СНГ 19.11.2019 16:58

Переговоры в "нормандском формате" не исключают прямых контактов между РФ и Украиной - советник Назарбаева

Советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Адиль Турсунов считает, что ряд важных вопросов между Москвой и Киевом можно решить только путем прямого диалога сторон.

"Нурсултан Назарбаев (...) поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках "нормандского формата". То есть, здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры "тет-а-тет" или провести последнюю раньше первой", - прокомментировал Турсунов госгаентству "Казинформ" инициативу первого президента Казахстана о проведении прямых переговоров глав РФ и Украины.

"Другими словами, "нормандский формат", Минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса", - подчеркнул он.

По словам советника, инициативу Назарбаева о личной встрече глав РФ и Украины "поддерживают многие мировые политики и эксперты".

"Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику "Нормандского формата" и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева", - отметил Турсунов.

Также, по его мнению, предложение казахстанского лидера следует рассматривать в русле его "успешной многолетней и многоплановой миротворческой политики, в данном случае - на украинском направлении".

Он также подчеркнул, что для казахстанской стороны "абсолютно непринципиально в какой столице могут состояться такие переговоры".

"Здесь понятно, что, в случае согласия на переговоры, стороны должны подготовиться к ним. Мы поддерживаем мнение о том, что встреча ради встречи не имеет перспектив", - подчеркнул советник.

12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" Назарбаев выразил мнение, что президенты Украины и РФ Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе при личной встрече, и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал тогда Назарбаев.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.

Позже лидер РФ Путин, комментируя предложение Назарбаева, сообщил, что не планирует встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки".

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

15 ноября в канцелярии президента Франции сообщили, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров четырех стран запланирован на 9 декабря в Париже. 18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти данные.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, УКРАИНА, ДИАЛОГ


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