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Регион 19.11.2019 17:03

Эрдоган заявил Трампу, что Турция ни в коем случае не поступится своими интересами по проблеме С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что объяснил американскому лидеру невозможность отказа от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Я разъяснил Трампу, как Турция пришла к решению приобрести российские ЗРС. Трамп считает обоснованной позицию Анкары. Мы сообщили главе Белого дома, что Анкара не сделает шага назад по данному вопросу. При этом мы вновь подчеркнули заинтересованность в приобретении систем Patriot", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в Анкаре перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, он также довел до сведения Трампа безосновательность давления на Турцию в вопросе получения ей истребителей-бомбардировщиков F-35. Турецкий президент напомнил, что Анкара является участником программы F-35, а не просто покупателем.

В то же время Эрдоган заявил, что если США не поменяют свой подход к участию Турции в этой программе, то Анкаре придется ей искать альтернативу.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

В свою очередь Эрдоган предлагал американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ С-400. В то же время Эрдоган исключил отказ от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, С/400, РЕШИМОСТЬ


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