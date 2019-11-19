Эрдоган заявил Трампу, что Турция ни в коем случае не поступится своими интересами по проблеме С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя недавние переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что объяснил американскому лидеру невозможность отказа от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
"Я разъяснил Трампу, как Турция пришла к решению приобрести российские ЗРС. Трамп считает обоснованной позицию Анкары. Мы сообщили главе Белого дома, что Анкара не сделает шага назад по данному вопросу. При этом мы вновь подчеркнули заинтересованность в приобретении систем Patriot", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана, сказанные в Анкаре перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По словам Эрдогана, он также довел до сведения Трампа безосновательность давления на Турцию в вопросе получения ей истребителей-бомбардировщиков F-35. Турецкий президент напомнил, что Анкара является участником программы F-35, а не просто покупателем.
В то же время Эрдоган заявил, что если США не поменяют свой подход к участию Турции в этой программе, то Анкаре придется ей искать альтернативу.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.
В свою очередь Эрдоган предлагал американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ С-400. В то же время Эрдоган исключил отказ от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot.
США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана и король Иордании могут встретиться в декабре – дипломат
Азербайджан и Катар могут осуществлять совместные инвестиции в проекты - Алиев
Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии 2019г превысила 64 млн манатов
Активы страхового рынка Азербайджана в I полугодии 2019г выросли на 9,7%, капитализация – на 8,2%
Baki Telefon Rabitesi направит около 260 тыс. манатов на закупку PON-установок
Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн
Спрос на новогодние туры резко вырос в 2019 году вопреки экономической ситуации в РФ - АТОР
Законопроект об ограничении использования и продажи вейпов и кальянов рекомендован комитетом Думы к принятию в первом чтении
ГААД получит 5 млн манатов на реконструкцию автодороги в центральном регионе Азербайджана
Предприятие по производству растительных масел будет создано на территории Шарурского промквартала
Президент Азербайджана выделил 6 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу и Шемахе
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Международный Нефтяной Саммит Argus пройдет в Азербайджане
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта на тему "Клиенты на всю жизнь"
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы