Россия вошла в первую тройку наиболее популярных новогодних направлений у туроператоров - АТОР

Россия "ворвалась" в первую тройку наиболее запрашиваемых направлений отдыха на Новый год у туроператоров и конкурирует за второе место, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В этом году есть несколько интересных особенностей. Первая - россияне раньше определились с направлениями отдыха, вторая - снижение цен и рост спроса на массовых экзотических направлениях. И третье - Россия ворвалась в тройку наиболее запрашиваемых направлений в туроператорском сегменте. Если брать выезд и въезд, Россия конкурирует за второе место в продажах новогодних туров у туроператоров", - сказала она журналистам во вторник.

По ее словам, наиболее популярны на Новый год Краснодарский край, Кавминводы и Крым. "Туроператоры фиксируют прирост 10-15% на этих направлениях. Активно продаются организованные туры на горнолыжные курорты Кавказа - Домбай и Чегет, которые до сих пор считались в основном направлениями самостоятельного отдыха", - добавила Ломидзе.

По ее словам, средняя стоимость новогоднего отдыха в России составляет 18-25 тыс. рублей на пять дней без транспортных расходов с размещением в отеле 3* с завтраками.