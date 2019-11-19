Белоруссия не представляет угрозу для НАТО - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.

"Белоруссия является партнером НАТО с 1995 года, и наши отношения с Белоруссией основаны на общих интересах и открывают возможность диалога", - заявил Столтенберг во вторник на пресс-конференции в преддверие встречи глав МИД стран НАТО.

"Мы не видим никаких угроз по отношению к какому-либо союзнику НАТО, мы приветствуем сотрудничество и совместную работу с Белоруссией", - добавил он.

Столтенберг отметил, что НАТО "работает с Белоруссией по вопросам, касающимся транспарентности и сокращения рисков", подчеркнув важность сотрудничества с Минском в сфере безопасности.

Встреча глав МИД стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе 20 ноября.