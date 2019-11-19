НАТО после краха ДРСМД обсуждает новые инициативы в области контроля над вооружениями - Столтенберг

В НАТО сожалеют о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в то же время ведут дискуссии о дальнейших шагах альянса, включая новые меры по контролю над вооружениями, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Сейчас мы обсуждаем в НАТО наш ответ на (распад ДРСМД - ИФ). И это также включает в себя инициативы по контролю над вооружениями", - сказал он во вторник на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что подобный контроль должен быть сбалансированным, а страны-участницы должны придерживаться его условий. В то же время, признал Столтенберг, еще рано обсуждать, какое место займет в новой системе контроля над вооружениями оружие средней дальности.

"Мы все сожалеем о распаде ДРСМД. Все члены НАТО неоднократно и ясно говорили, что ответственность за крах ДРСМД лежит на России", - напомнил он.

Как сообщалось, 2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.