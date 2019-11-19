Посольство США в Киеве ставит в заслугу Зеленскому возвращение украинских кораблей

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор приветствовал договоренности о саммите в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ), выразив поддержку действиям украинского президента Владимира Зеленского.
"Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду с последними достижениями. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и только что обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в "нормандском формате" и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира", - говорится в заявлении Тейлора, опубликованном во вторник посольством США в Киеве.
"Конечно, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия. Мы не должны слушать российскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия", - заявил дипломат.
"Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и стремлении к миру", - добавил Тейлор.
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