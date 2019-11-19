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СНГ 19.11.2019 19:00

Посольство США в Киеве ставит в заслугу Зеленскому возвращение украинских кораблей

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор приветствовал договоренности о саммите в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ), выразив поддержку действиям украинского президента Владимира Зеленского.

"Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду с последними достижениями. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и только что обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в "нормандском формате" и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира", - говорится в заявлении Тейлора, опубликованном во вторник посольством США в Киеве.

"Конечно, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия. Мы не должны слушать российскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия", - заявил дипломат.

"Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и стремлении к миру", - добавил Тейлор.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПОСОЛЬСТВО, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]